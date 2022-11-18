Кызыл, 18 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Власти Тувы подписали с руководством Росавтодора меморандум о развитии автомобильных дорог в республике на предстоящие пять лет. В него вошёл проект дороги, который свяжет регион с соседней Республикой Алтай, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Правительство Республики Алтай Дорога в Республике Алтай

Согласно пятилетнему плану, разработанному в рамках программы дорожной деятельности, к 2027 году в нормативное состояние будут приведены 85% городских и 62,3% региональных автодорог республики. В него также вошло строительство моста через Енисей и трёх автомобильных дорог.

«В частности, планируется строительство… 130-километрового участка автодороги Кызыл-Хая (Республики Тыва) — Кош-Агач (Республика Алтай), который соединит федеральные трассы Р-257 «Енисей» и Р-256 «Чуйский тракт», — отметили в правительстве.

Новая дорога позволит почти на 300 км сократить путь, связывающий Туву с Горным Алтаем и Новосибирской областью.

Добавим, что существующую в настоящее время дорогу между соседними регионами по перевалу Бузугун можно преодолеть лишь на внедорожниках. Кроме того, проходимость пути зависит от погодных условий.

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