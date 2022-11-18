Москва, , 14:21 — REGNUM В ближайшее время потребность в атомных ледоколах будет увеличиваться. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по обеспечению национальных интересов России в Арктике заявил зампред ведомства Дмитрий Медведев.

На ледоколе Анна Горохова © ИА REGNUM

«Очевидным становится, что потребность в атомных ледоколах для проводки судов будет расти. <…> Но, безусловно, нужно активизировать строительство неатомных <…> ледоколов, которые обеспечат прохождение вблизи крупных терминалов, им высвободят атомные ледоколы для работы в восточном секторе «Севморпути», — сказал Медведев.

По его словам, из-за последних мировых событий и ввода западных санкций структура грузоперевозок по Северному морскому пути поменялась, и, согласно прогнозам специалистов, в 2024 году поток будет возрастать.