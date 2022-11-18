Кишинёв, , 14:22 — REGNUM В Кишинёве 18 ноября жители собрались на массовую акцию протеста возле здания генеральной прокуратуры Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста сторонников партии «Шор»

в Кишинёве partidulsor. md

Сообщается, что участники акции выступают против «захвата» генпрокуратуры правящей партией «Действие и солидарность». Проспект перед зданием оказался перекрыт из-за большого количества собравшихся.

Пресс-служба полиции Молдавии сообщает, что протесты охватили локации возле мемориала «Вечность», академии наук бульваре Стефана Великого и Святого, а также на улице Василе Александри возле генпрокуратуры.

Напомним, «Шор» проводит массовые митинги в Кишинёве каждую неделю с 18 сентября. В этот раз акцию решили начать в пятницу, а не воскресенье, как обычно.

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