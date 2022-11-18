Кишинёв, 18 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Кишинёве 18 ноября жители собрались на массовую акцию протеста возле здания генеральной прокуратуры Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

Сообщается, что участники акции выступают против «захвата» генпрокуратуры правящей партией «Действие и солидарность». Проспект перед зданием оказался перекрыт из-за большого количества собравшихся.

Пресс-служба полиции Молдавии сообщает, что протесты охватили локации возле мемориала «Вечность», академии наук бульваре Стефана Великого и Святого, а также на улице Василе Александри возле генпрокуратуры.

Напомним, «Шор» проводит массовые митинги в Кишинёве каждую неделю с 18 сентября. В этот раз акцию решили начать в пятницу, а не воскресенье, как обычно.