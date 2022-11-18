Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 ноября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы предъявят исполнительный сбор в 50 тысяч рублей Переславской городской думе. Об этом сообщили в службе судебных приставов региона.

ИА REGNUM Переславская городская дума

Представительный орган должен будет заплатить за неисполнение решения суда о лишении полномочий двух депутатов, уличённых в конфликте интересов. Приставы пришли на заседание гордумы 9 ноября, где вручили председателю думы документ о необходимости лишить депутатов полномочий. Но и после этого решение не набрало необходимого числа голосов.

«Документов об исполнении решения суда должником не предоставлено. Будет выноситься сбор. Постановление вносится юридическому лицу — думе. Отдельно депутаты не являются стороной исполнительного производства», — рассказали в ярославском управлении ФССП.

Лишить депутатов полномочий может только сама дума, для этого требуется две трети голосов. В перспективе неисполнение решения суда может привести к возбуждению уголовного дела. Но привлечь по нему к ответственности кого-то из народных избранников вряд ли возможно, потому что голосование в гордуме тайное.