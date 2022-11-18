Анкара, , 14:19 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили 18 ноября в канцелярии турецкого президента.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Эрдоган заявил, что затягивание конфликта на территории б. УССР «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры».

«Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным строительство атомной электростанции в турецком городе Синоп.

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