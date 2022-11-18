Анкара, 18 ноября 2022, 14:19 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили 18 ноября в канцелярии турецкого президента.
Отмечается, что Эрдоган заявил, что затягивание конфликта на территории б. УССР «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным строительство атомной электростанции в турецком городе Синоп.
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