Анкара, 18 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили 18 ноября в канцелярии турецкого президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отмечается, что Эрдоган заявил, что затягивание конфликта на территории б. УССР «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры».

«Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным строительство атомной электростанции в турецком городе Синоп.

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