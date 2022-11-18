Минск, , 14:18 — REGNUM Белорусские производители сельхозпродукции занимают достойные позиции в мировых рейтингах, несмотря на санкции. Об этом 18 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах», — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусские производители входят в пятёрку крупнейших экспортёров молочной продукции, которую можно найти в супермаркетах почти 50 стран мира.

Он отметил, что Белоруссия пришла на рынок Китая и успешно конкурирует с Новой Зеландией, которая является «признанным лидером в молочном мире».

Лукашенко добавил, что мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, в том числе потому, что есть страны, отказавшиеся от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции.