Минск, 18 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Белорусские производители сельхозпродукции занимают достойные позиции в мировых рейтингах, несмотря на санкции. Об этом 18 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах», — сказал Лукашенко.

По его словам, белорусские производители входят в пятёрку крупнейших экспортёров молочной продукции, которую можно найти в супермаркетах почти 50 стран мира.

Он отметил, что Белоруссия пришла на рынок Китая и успешно конкурирует с Новой Зеландией, которая является «признанным лидером в молочном мире».

Лукашенко добавил, что мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, в том числе потому, что есть страны, отказавшиеся от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции.