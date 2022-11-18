Самара, 18 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Самарская область вошла в число субъектов России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Government-nnov.ru Ремонт дороги

Сообщается, что по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2021 года Самарская область вошла в топ-10 инфраструктурного блока регионов с более развитыми сетями железных и автомобильных дорог, внутренних водных путей, системой городского и воздушного пассажирского транспорта, торговыми площадями информационно-коммуникационной, социальной инфраструктурой.

Отмечается, что в настоящее время в регионе реализуется более двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 1,4 трлн рублей, в 2022 году запущено в эксплуатацию 14 предприятий.

До конца года в Самарской области намерены завершить реализацию еще 16 проектов. Реализация инвестиционных проектов позволяет каждый год создавать свыше десяти тысяч рабочих мест, пояснили в пресс-службе.

«Всего с 2019 года в экономику Самарской области привлечено 1,1 трлн рублей. За шесть месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили 152,8 млрд рублей — это почти на 20% больше показателя соответствующего периода прошлого года, который тоже был рекордным», — сообщили в пресс-службе.