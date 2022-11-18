Южно-Сахалинск, 18 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На Сахалине 18 ноября состоялся электронный аукцион на право заключения контракта на поставку оборудования для модернизации залов совещаний в здании правительство области. Стоимость в результате торгов снизилась почти на 6 млн рублей. Сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЕИС Закупки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал готов к совещанию

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Начальная цена контракта на поставку оборудования для модернизации залов совещаний составляла 13,961 млн рублей. В результате аукциона она снизилась до 8,020. С участником, который предложил эту цену, по решению комиссии, и планируется заключить контракт. Окончательные итоги будут подведены 21 ноября.

Подрядчику предстоит в течение 15 дней поставить в здание правительства Сахалина по адресу Коммунистический проспект, 32 для оборудования малого зала совещаний 4 видеокамеры и 10 панелей видеостены с размером диагонали 46 дюймов. Для зала губернатора — 6 видеоудлинителей и 4 панели видеостены с диагональю не менее 55 дюймов. А в зал Кунашир будут закуплены 40 активных оптических кабелей и 6 панелей видеостены диагональю не менее 55 дюймов.

ЕИС Закупки Власти Сахалина обновят залы совещаний

Как сообщало ИА REGNUM, отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО объявило о проведение открытого аукциона на право заключения контракта на проведение капитального ремонта помещений Пенсионного фонда в Комсомольске-на-Амуре. Начальная цена контракта составляет 32,668 млн рублей.