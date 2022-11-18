Багдад, , 14:21 — REGNUM В ближайшие годы Ирак может столкнуться с серьёзным снижением производства сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает AP со ссылкой на мнение экспертов в сфере экологии мелиорации.

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По данным, которые приводит агентство, это связано с серьёзным обмелением рек Тигр и Евфрат. За последние десятилетия сток вод в две реки сократился на 40% и этот показатель продолжает снижаться. В связи с этим, эксперты прогнозируют, что к 2030 году объём урожаев, собираемых иракскими фермерами, может сократиться на 20%.

Отмечается, что снижение уровня воды в реках обусловлено двумя факторами: повышением температуры в летний период и строительством плотин на обеих реках выше по течению.

Ранее о строительстве нескольких новых дамб на Тигре и Евфрате объявило правительство Турции. Попытки Багдада договориться о разделе водных ресурсов результата не дали.