Париж, , 14:11 — REGNUM Оператор системы передачи электроэнергии во Франции (RTE) предупредил о высоком риске возникновения напряжения в электросети в январе 2023 года, сообщает Le Figaro.

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«Франция ни в коем случае не рискует полной потерей контроля над электрической системой. Этой зимой в худшем случае можно ожидать лишь несколько сигналов, указывающих на экстремальное напряжение, ожидаемое в сети», — говорится в заявлении RTE.

Французская компания обеспокоена ситуацией, ожидаемой в январе 2023 года, считая риск напряжения в сети «высоким». Свою роль играют накопленные задержки с перезапуском электростанций.

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