Грозный, 18 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Чечне произошло изменение в структуре органов власти: в одно ведомство объединены два министерства — минимущества и минсельхоз. Такое решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщив о нём 18 ноября в своем телеграм-канале. Руководителем нового министерства он назначил своего племянника Ибрагима Закриева.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Мною принято решение объединить министерство имущественных и земельных отношений ЧР и министерство сельского хозяйства ЧР. Об этом я объявил на совещании с членами администрации и правительства региона. Руководить обновлённым ведомством будет дорогой племянник, заместитель председателя правительства ЧР — министр сельского хозяйства ЧР Ибрагим Закриев. До этого момента он успешно курировал работу МИЗО [министерства имущественных и земельных отношений ЧР], показал отличные результаты», — сообщил чеченский лидер.

Напомним, Ибрагим Закриев в 2016 году был назначен мэром Грозного, когда ему было всего 24 года. После этого его карьера пошла вверх, в разные годы был руководителем администрации главы и правительства Чечни, первым заместителем министра финансов региона, руководителем секретариата главы республики, первым заместителем председателя правительства Чечни.