Москва, 18 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ занималась на территории бывш. УССР сбором данных в интересах западных разведок. Об этом сегодня, 18 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Она подчеркнула, что действия ОБСЕ в отношении ситуации в б. УССР зачастую были ангажированными, патрулирование наблюдателей и работа БПЛА СММ были непропорционально сосредоточены в районах, подконтрольных властям ЛHP и ДНР.

Также по словам Захаровой, стало известно о предоставлении наблюдателями данных с камер наблюдения СММ военным ВСУ для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций личного состава Народных милиций ЛHP и ДНР.

«Миссия ОБСЕ прикрывала фортификационные работы ВСУ. По мере вскрытия новых фактов противоправной деятельности бывшей СММ будем о них информировать», — говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, преступную по сути деятельность осуществлял в Донбассе ряд сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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