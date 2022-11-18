Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН советник постоянного представителя Индии при Организации Объединённых Наций Мадху Судан выразила обеспокоенность террористическими угрозами из Афганистана и проблемой незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ElIndignado653 Нет наркотикам

Она призвала, чтобы территория Афганистана не использовалась в качестве убежища для террористов, места для планирования и финансирования террористических акций, включая «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Недавно мы конфисковали крупные партии наркотиков в наших портах и в открытом море у наших берегов. Укрепление международного сотрудничества важно для того, чтобы и уничтожить пути наркотрафика», ― пояснила она.

Индия также указала, что изменения политической ситуации в Афганистане остановили и замедлили её экономические проекты в этой стране.

«Мы ввели в действие воздушные транспортные коридоры и торговлю через порт Чабахар для укрепления связей с Афганистаном. Однако изменение политической ситуации замедлило реализацию наших проектов», ― посетовала Судан.

Индийский дипломат сказала, что подход Нью-Дели к Афганистану, как всегда, будет основываться на исторической дружбе и особых отношениях с афганским народом.

Напомним, что в последние месяцы Индия задержала в своих портах несколько партий наркотиков, которые, как сообщается, были отправлены из Афганистана, находящегося под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).