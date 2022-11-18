Душанбе, 18 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Таджикистан занимает 106-е место среди 110 стран мира в рейтинге уровня владения английским языком (English Proficiency Index), составленном аналитиками EF Education First.

Шухрат Саъдиев В Таджикистане

Помимо Таджикистана в группе государств, чьи граждане имеют очень низкий уровень знания английского языка, также оказались Узбекистан — 89 место, Киргизия — 91, Азербайджан — 92, Казахстан — 99 и Таджикистан — 106.

Среди стран постсоветского пространства высокий уровень владения английским языком выявлен только в Литве — 19 позиция в рейтинге, Латвии — 25 и Эстонии — 26.

В группу стран с умеренным уровнем авторы рейтинга включили б. УССР — 35 место, Белоруссию — 39, Россию — 40, Молдавию — 42, Грузию — 45 и Армению — 57.

Лидерами рейтинга названы Нидерланды, Сингапур и Австрия. Также в топ-10 смогли попасть Норвегия, Дания, Бельгия, Швеция, Финляндия, Португалия и Германия.

Рейтинг составлен на основе опроса более чем 2 млн людей из 100 стран мира, для которых английский не является родным языком. Также участники опроса прошли тест EF SET, подтверждающий уровень их владения английским языком.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство образования Таджикистана поручило всем учебным заведениям усилить изучение английского языка — к 2023 году все школьники, учителя, студенты и преподаватели вузов должны знать не менее 400 английских слов.

При этом во всех странах Туркестанского региона в школьные учебные планы вносятся изменения, предусматривающие значительное увеличение количества уроков английского. По мнению местных чиновников и политиков, это якобы будет способствовать росту числа школьников, поступающих в западные вузы, а трудовые мигранты будут ездить на заработки не в Россию, а в страны Евросоюза.

Отметим, что на данный момент больше всего трудовых мигрантов прибыло в Россию из Узбекистана — на официальном учёте состоят около 5 млн граждан этой республики. Затем следует Таджикистан — около 3,1 млн человек. А замыкает тройку лидеров Киргизия — свыше 1 млн мигрантов.