Вашингтон, 18 ноября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Мясо, выращенное в лабораторных условиях, может употребляться в пищу человеком, такое решение 16 ноября вынесло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает The Hill.

Химия

В пресс-релизе агентство сообщило, что после изучения информации от UPSIDE Foods о продуктах питания, которые компания производит из культивируемых куриных клеток, у него «в настоящее время нет дополнительных вопросов относительно заключения фирмы о безопасности».

Агентство отметило, что прежде чем компания UPSIDE Foods, расположенная в Беркли, штат Калифорния, сможет вывести свою продукцию на рынок, предприятие, на котором она производится, должно будет соответствовать стандартам инспекции FDA, министерства сельского хозяйства США (USDA) и Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США (FSIS).

«Мир переживает пищевую революцию, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США привержено поддержке инноваций в области снабжения продуктами питания», — заявили комиссар FDA Роберт Калифф и директор Центра безопасности пищевых продуктов и прикладного питания (CFSAN) Сьюзан Мейн.

«В качестве примера этой приверженности сегодня мы объявляем о завершении нашей первой предпродажной консультации по продуктам питания для человека, изготовленным из культивируемых клеток животных», — добавили они.