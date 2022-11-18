Тирасполь, , 14:07 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) высокий («жёлтый») уровень террористической опасности продлевается до 19 января 2023 г. Соответствующий указ 18 сентября подписал глава ПМР Вадим Красносельский.

Бендерская крепость © ИА «Новости Приднестровья»

В документе говорится, что террористическая угроза в республике сохраняется, в связи с чем и решено продлить действие «жёлтого» уровня ещё на 60 дней.

Напомним, 26 апреля в Приднестровье ввели «красный код» террористической опасности после серии терактов, следы которых ведут на территорию б. УССР и в Молдавию. В связи с этим были отменены массовые мероприятия по случаю 9 Мая. С 25 мая в республике сохраняется «жёлтый» код, что вызывает недовольство Кишинёва.