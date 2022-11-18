Уфа, , 14:04 — REGNUM Карантин по бешенству животных введен в деревне Большесухоязово Мишкинского района Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

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Согласно документу, ограничительные мероприятия в неблагополучном пункте введены с 15 ноября.

В эпизоотическом очаге, который расположен в деревне Большесухоязово на ул. Центральной, запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию очага посторонними лицами, запрещается ввозить и вывозить животных, за исключением некоторых вакцинированных животных, введен запрет на снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

В неблагополучном пункте запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных, вывозить животных, за исключением вывоза некоторых вакцинированных животных на убой.

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