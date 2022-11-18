Иматра, Финляндия, , 14:37 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение начать строительство тестового участка забора на границе с Россией в районе пограничного пункта в Иматре (со стороны РФ таможенный пост «МАПП Светогорск»), об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе пограничной службы страны.

За забором Евгений Самарин © ИА REGNUM

Трехкилометровое тестовое ограждение высотой в 3 метра появится в 2023 году на восточной границе Финляндии. Возведение забора начнут в марте и планируют завершить к лету.

«Пробный забор длиной около 200 метров будет построен в местечке Пелкола в Иматра, недалеко от МАПП Иматра в рамках учебной среды Академии пограничной и береговой охраны. Забор будет начинаться на берегу реки Вуокса и продолжаться в северном направлении», — говорится в сообщении пограничной службы и уточняется, что этот участок также будет использоваться в качестве испытательной площадки для технологии наблюдения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на реализацию пилотного проекта из бюджета Финляндии готовы выделить 6 млн евро. А в 2023 году в дополнение к этим средствам предполагается направить еще 139 млн евро в виде финансирования для реализации наиболее важных целевых районов восточного пограничного барьера.

По оценкам пограничной службы Финляндии, предлагаемые 139 миллионов евро покроют строительство примерно 70 километров барьерного ограждения. 52 километра будут сооружены в Юго-Восточной Финляндии, восемь километров — в Северной Карелии и пять километров как в Кайнуу, так и в Лапландии. Строительство будет происходить в 2023–2024 годах.

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