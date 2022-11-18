Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии разработали порядок единовременных выплат на имущество «на обзаведение имуществом». Размер государственной поддержки составит 100 тыс. рублей в расчёте на каждого члена семьи. Соответствующий проект постановления разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На общественное обсуждение внесён проект постановления правительства о предоставлении единовременных выплат «на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений» эвакуированным жителям Херсонской области, которые прибыли в Чувашию на «постоянное место жительства».

Предлагается утвердить порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

«Размер социальной выплаты рассчитывается как произведение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и норматива обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра — для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на одного человека — для семей из 3 и более человек», — отмечается в проекте.

Размер единовременной выплаты «на обзаведение имуществом» предлагается установить в размере 100 тыс. рублей на каждого члена семьи гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация главы Чувашии разработала проект постановления, предусматривающий двойное увеличение содержания республиканским чиновникам, которых командируют на освобождённые территории б. УССР — в Донбасс, Запорожье и Херсонскую область.

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