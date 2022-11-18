Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM На протяжении девяти дней подряд в Санкт-Петербурге фиксируют рост заражений коронавирусной инфекцией. Это следует из статистики городского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса от 18 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Со второй половины октября в Петербурге отмечалось относительное сокращение случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако в течение последних дней ситуация стала ухудшаться. С отметки в 277 случаев заражения за сутки показатель достиг 467 случаев.

Скончались от COVID-19 за прошедшие сутки 12 человек, что на двое больных меньше, чем сутками ранее. При этом выздоровели 494 человека. По сравнению с предыдущими сутками, показатель выздоровления сократился на 67 человек.

Всего с начала пандемии заболели ковидом 1 792 879 жителей Петербурга. Скончались за это время 35 995 больных, а излечились от вируса 1 753 078 человек.

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