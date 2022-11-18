Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Ростехнадзор не выдал паспорта готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов шести муниципальным образованиям Ростовской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 ноября.

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Паспорта готовности к зиме не получили три города (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов) и три района (Пролетарский, Семикаракорский, Сальский). Успешно прошла проверка Ростехнадзора в 43 муниципальных образованиях. В шести территориях Ростовской области проверка не проводилась в связи с отсутствием теплоснабжающих организаций.

ИА REGNUM отмечает, что ежегодно на подготовку донского жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону выделяются миллиарды рублей. А в 2022 году Ростовская область начала подготовку к зиме даже на месяц раньше обычного срока. Затем заявлялось и о полной готовности к бесперебойному предоставлению населению региона коммунальных услуг.