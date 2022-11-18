ВС России отбили атаки ВСУ и уничтожили более 100 боевиков в ДНР
Подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи в ДНР
Москва,
18 ноября 2022, 13:57 — REGNUM Подразделения ВСУ потеряли более 100 человек в результате неудачных попыток остановить продвижение вперед ВС России в ДНР, сообщили 18 ноября в Министерстве обороны РФ.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что потери ВСУ составили более 100 убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.