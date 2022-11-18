Москва, 18 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ потеряли более 100 человек в результате неудачных попыток остановить продвижение вперед ВС России в ДНР, сообщили 18 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 100 убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.