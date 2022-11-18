Красноуфимск, Свердловская область, , 14:07 — REGNUM В многопрофильном техникуме Красноуфимска Свердловской области торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику техникума Павлу Шулепину. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на территории бывшей УССР. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Михаил Конев.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своём последнем бою уралец первым заметил врага и открыл огонь. За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Павел Шулепин посмертно награждён Орденом Мужества.

Герой СВО родился в Красноуфимске и закончил местный колледж. Военную службу молодой человек проходил в мотострелковых войсках, был оператором-наводчиком.