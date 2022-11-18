Красноуфимск, Свердловская область, 18 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В многопрофильном техникуме Красноуфимска Свердловской области торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику техникума Павлу Шулепину. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на территории бывшей УССР. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Михаил Конев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

В своём последнем бою уралец первым заметил врага и открыл огонь. За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Павел Шулепин посмертно награждён Орденом Мужества.

Герой СВО родился в Красноуфимске и закончил местный колледж. Военную службу молодой человек проходил в мотострелковых войсках, был оператором-наводчиком.