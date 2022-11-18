Оренбургский район, Оренбургская область, , 13:59 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при проведении капремонта здания сельского дома культуры, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, администрацией с подрядчиком был заключён контракт на проведение капитального ремонта объекта на территории Оренбургского района. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году. Стоимость договора составила 14 млн рублей.

Подрядная организация при исполнении контракта использовала более дешёвые материалы. В результате оплачено на 300 тыс. рублей бюджетных средств больше, чем фактически потрачено на капремонт дома культуры.