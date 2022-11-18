Брюссель, , 13:51 — REGNUM Депутаты Европарламента планируют проголосовать по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колард.

Министерство обороны РФ Tourister.ru

По её словам, голосование пройдёт в среду, 23 ноября на пленарной сессии.

«В среду депутаты ЕП проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство-спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты», — сказала Колард.

На сайте Европарламент проект резолюции пока не размещён. Резолюции по внешнеполитическим вопросам, принимаемые ЕП, не являются обязательными к исполнению, однако другие европейские институты могут прислушиваться к принятым решениям.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт белорусской мебели в Европейский союз должен быть запрещён, причём в срочном порядке, заявили в Европарламенте.