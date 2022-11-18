Донецк, 18 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) намерен дать в Донбассе «особый» концерт. Об этом музыкант рассказал в интервью «Известиям».

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Как только все будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут», — сказал SHAMAN.

Он также добавил, что собирается поехать в Донбасс, несмотря на страх из-за неспокойной обстановки в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клип исполнителя SHAMAN на песню «Вороны мои» за три дня после публикации собрал более 1,7 млн просмотров на видеосервисе YouTube. Певец сам выступил в качестве автора сценария и креативного продюсера клипа.