Уфа, 18 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника администрации Мелеузовского района Башкирии обвинили в совершении мошенничества при организации спортивных мероприятий. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Дубровин Илья ИА REGNUM Физкультура

По версии следствия, обвиняемый в течение года на основании подложных документов получал деньги на организацию учебно-тренировочных сборов по летним видам спорта, хоккею, велоспорту.

В материалах дела указано, что при этом указанные мероприятия не проводились.

«В общей сложности злоумышленнику перечислено более 163 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что помимо этого, обвиняемый путем обмана директора муниципального учреждения незаконно получил около 50 тысяч рублей за проведение тренировок по настольному теннису в спортивной школе, при этом участия в тренировочном процессе он не принимал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично. Материалы дела переданы в Мелеузовский районный суд, где будут рассмотрены по существу.