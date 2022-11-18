Москва, 18 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Харьковской области. Об этом 18 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что попытка наступления киевских нацистов на краснолиманском направлении пресечена российским военными, уничтожившими при этом свыше 40 боевиков ВСУ