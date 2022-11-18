Красноярск, 18 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Красноярском крае по материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 600 млн рублей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции. Установлено, что в период с 2019 года по 2022 год лица, действующие в интересах зарегистрированного в Красноярском крае юрлица, использовали при таможенном оформлении лесоматериалов в Сибирской электронной таможне документы с недостоверными данными о производителе леса.

В итоге фигуранты осуществили контрабанду более 60 тыс. куб. м лесопродукции, стоимость которой превысила 600 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход его расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении жителя Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

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