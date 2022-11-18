Маскат, 18 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии начали переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами в обход правительства Йемена. Об этом 18 ноября сообщает Belqees.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, негласные консультации проходят в Омане под эгидой оманской разведки.

Отмечается, что главной темой переговоров является обсуждение гарантий безопасности по саудовским территориям от трансграничных атак и ракетных обстрелов. В свою очередь, Саудовская Аравия обещает поспособствовать в вопросе выплаты заработной платы государственным служащим, проживающим в районах, контролируемых хуситами.

Как отмечает Belqees, подобные переговоры без участия правительства Йемена не смогут прекратить вооружённый конфликт в стране.