Москва, 18 ноября 2022, 13:46 — REGNUM Российские войска освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате наступательных действий. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал Конашенков.
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