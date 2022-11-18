Москва, 18 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате наступательных действий. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал Конашенков.