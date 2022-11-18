Село Анучино, Приморский край, , 15:21 — REGNUM В Приморье благодаря нацпроекту «Культура» за три года капитально отремонтировали 98 учреждений культуры. В 2022 году началось строительство четырех домов культуры, в 16 учреждениях ведётся капитальный ремонт, создаются модельные библиотеки, модернизируют детские школы искусств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Дом культуры в селе Приморья Информационно-досуговый центр Анучинского округа

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В рамках нацпроекта в планах на 2023 году — капремонт Находкинского театра кукол, краевого театра молодёжи во Владивостоке, дворца культуры «Звезда» в Большом Камне и четырех детских школ искусств, а также строительство ряда объектов культуры.

В ноябре после капитального ремонта в селе Анучино распахнул свои двери Дом культуры. В здании обновили зрительный зал, фойе, гардероб, произвели замену систем отопления и водоснабжения, установили освещение, кондиционеры, звукопоглощающие панели и световое оборудование, уложили напольную плитку. В завершение работ в зрительном зале поставили новые комфортные кресла.

По словам директора информационно-досугового центра Анучинского муниципального округа Надежды Федорец, капитальный ремонт районного дома культуры имеет огромное значение не только для коллектива, но и для сельчан.

«Это значит, что село развивается. Объекты культуры всегда являлись и являются центром жизни, где проходят собрания, праздники, школьные выпускные, культурно-спортивные мероприятия. Национальный проект «Культура» — это очень нужный проект. В нашем округе есть ещё дома культуры, которые нужно ремонтировать, и мы, конечно, будем еще участвовать в этой программе», — сказала руководитель учреждения.

Надежда Федорец отметила, что в новом, светлом и просторном после ремонта фойе открылась выставка национального костюма и национальной кухни народов, проживающих в Приморье.

В обновленном Доме культуры будут работать художественная, вокальная и танцевальная студии, ансамбли народной песни и танцев, кружок робототехники, спортивные секции джиу-джитсу и волейбола. Также здесь находятся библиотека и клуб здорового образа жизни для старшего поколения.

«Любой житель села и округа может здесь выбрать себе занятие по душе», — добавила Надежда Федорец.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность дать министрам право перераспределять средства в рамках национального проекта, «пилотным проектом» может стать нацпроект «Культура».