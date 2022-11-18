* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 18 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар при невыясненных обстоятельствах убит один из командиров группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Его тело было найдено в канале в уезде Батикот.

Имя командира ― Сайфулла Бабуджи, он был уроженцем Маликанда в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и входил в окружение муфтия Мазлума, заместителя лидера «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре ничего не заявили по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два дня это второй командир «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убитый в восточных провинциях Афганистана.

Напомним, 17 ноября неустановленные боевики в провинции Пактия расстреляли на улице известного командира пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Закирин.