Москва, 18 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Два беспилотника ВСУ сбиты российскими средствами ПВО в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Гончаровка (ЛНР) и Никольское (ДНР)», — сказал Конашенков.

Он отметил, что также было перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск (ДНР).