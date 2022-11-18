Рязань, , 13:44 — REGNUM Жительница Рязанской области, 91-летняя Тамара Чадина, связала 150 пар шерстяных носков для мобилизованных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Тёплые носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пенсионерка живёт в селе Лесное Ялтуново Шацкого района. Женщина, узнав о частичной мобилизации, решила таким образом поддержать защитников Донбасса, помня о том, как тяжело было ей самой в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с тёплым подарком солдаты получат письма от ряжских школьников со словами поддержки и православные иконки.

Отправку груза проведут в рамках акции «Тепло для наших».