Москва, 18 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Объекты военного управления, а также оборонно-промышленного комплекса на территории б. УССР поражены высокоточными ударами российских войск. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 18 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Он уточнил, что 17 ноября по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Киеву территории, был нанесён «сосредоточенный удар».

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Все цели удара поражены. В числе уничтоженных целей — арсенал с артиллерийским вооружением, которое Киев получил от стран Запада и подготовил для отправки в войска.

«Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», — добавил Конашенков.

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