Москва, 18 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пункты управления ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, сообщили 18 ноября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации.

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