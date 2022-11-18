Оренбург, , 13:39 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области принесла апелляционное представление на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении министра архитектуры пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Натальи Ибрагимовой, сообщили 18 ноября ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

министр архитектуры пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Наталья Ибрагимова в Ленинском райсуде Оренбурга Наталья Хомутова

По мнению органов прокуратуры, следствием представлены достоверные доказательства того, что, оставаясь на свободе Ибрагимова может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, часть из которых находится в ее служебном подчинении, а также уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста не способна предотвратить возможное вмешательство Наталья Ибрагимовой в ход расследования по уголовному делу, поскольку данными ограничениями не исключается возможность ее общения с фигурантами уголовного дела, а также опосредованного препятствия через своих родственников проведению следствия и сбору доказательств», — считают в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Оренбурга 16 ноября избрал меру пресечения в отношении главы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области, которая обвиняется в хищении свыше 19 млн рублей из бюджета. Судебная инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следователя полиции о мере пресечения в виде содержания под стражей. Ибрагимова отправлена под домашний арест до 28 ноября.

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