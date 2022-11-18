Оренбург, 18 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Прокуратура Оренбургской области принесла апелляционное представление на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении министра архитектуры пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Натальи Ибрагимовой, сообщили 18 ноября ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Хомутова министр архитектуры пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Наталья Ибрагимова в Ленинском райсуде Оренбурга

По мнению органов прокуратуры, следствием представлены достоверные доказательства того, что, оставаясь на свободе Ибрагимова может оказать давление на свидетелей по уголовному делу, часть из которых находится в ее служебном подчинении, а также уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста не способна предотвратить возможное вмешательство Наталья Ибрагимовой в ход расследования по уголовному делу, поскольку данными ограничениями не исключается возможность ее общения с фигурантами уголовного дела, а также опосредованного препятствия через своих родственников проведению следствия и сбору доказательств», — считают в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Оренбурга 16 ноября избрал меру пресечения в отношении главы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области, которая обвиняется в хищении свыше 19 млн рублей из бюджета. Судебная инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следователя полиции о мере пресечения в виде содержания под стражей. Ибрагимова отправлена под домашний арест до 28 ноября.