Москва, , 13:38 — REGNUM Попытка наступления киевских нацистов на краснолиманском направлении пресечена российскими военными, уничтожившими при этом свыше 40 боевиков ВСУ. Об этом 18 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено до 40 боевиков режима Киева, а также две БМП и два бронеавтомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим с точностью следует западным директивам, поэтому в переговорах с Западом по теме Киева есть смысл.