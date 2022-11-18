Санкт-Петербург, 18 ноября 2022, 13:50 — REGNUM Для строительства Витебской развязки, являющейся первой очередью будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), здания и земли на Заставной улице Петербурга перейдут в собственность города. Это следует из картотеки судебных дел.
Арбитражный суд ранее принял иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к ООО «Управление механизации № 4» об изъятии земельного участка и нежилых помещений. В связи с этим суд назначит экспертизу для определения коммерческой стоимости недвижимости, которая принадлежит организации. Судебное заседание должно состояться 7 декабря 2022 года.
В комитете пояснили, что правительство должно изъять здания и земли в интересах строительства Витебской развязки, сообщает «Деловой Петербург». В КРТИ подчеркнули, что другие варианты строительства отсутствуют.
Строительство развязки в Петербурге идёт согласно планам. Витебская развязка в шесть полос в конечном итоге составит 2,6 км. Поток автомобилей в день будет достигать до 70 тыс. транспортных средств. Сама ШМСД станет платной скоростной дорогой, которая свяжет сразу несколько районов Петербурга. Из города она проследует на восток, к Ленобласти и федеральной трассе «Кола». Пустить рабочее движение на Витебской развязке должны в 2024 году.
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