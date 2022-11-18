Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Для строительства Витебской развязки, являющейся первой очередью будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), здания и земли на Заставной улице Петербурга перейдут в собственность города. Это следует из картотеки судебных дел.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Строят развязку

Арбитражный суд ранее принял иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к ООО «Управление механизации № 4» об изъятии земельного участка и нежилых помещений. В связи с этим суд назначит экспертизу для определения коммерческой стоимости недвижимости, которая принадлежит организации. Судебное заседание должно состояться 7 декабря 2022 года.

В комитете пояснили, что правительство должно изъять здания и земли в интересах строительства Витебской развязки, сообщает «Деловой Петербург». В КРТИ подчеркнули, что другие варианты строительства отсутствуют.