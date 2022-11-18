Джакарта, 18 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил саммит G20 на Бали, который привел к соглашению в условиях неопределенности из-за пандемии и ситуации на территории бывш. УССР, сообщает Detik.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон считает, что председательство Индонезии в G20 полно посланий солидарности, особенно по отношению к развивающимся странам.

«G20 на этот раз по-прежнему способна заключить выгодную сделку, которая может помочь развивающимся и бедным странам», — заявил Эммануэль Макрон.

«Это саммит солидарности», — добавил президент Франции.

Одним из соглашений, достигнутых на саммите G20, стало выделение средств на развитие инфраструктуры в рамках партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям в размере $600 млрд. Гранты и займы могут использоваться развивающимися и бедными странами на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что австралийская сделка по атомным подводным лодкам не принесёт результатов.