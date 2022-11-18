Ставрополь, , 13:36 — REGNUM Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками из МВД выявили факт мошенничества в особо крупном размере в Ставропольском крае. Было сорвано выполнение госконтракта на проведение противопаводковых работ на Кумо-Маныческом канале в Арзгирском округе, а денежные средства, выделенные на них, похищены. Следственный комитет возбудил уголовное дело, его фигурантом стал представитель коммерческой структуры, передает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM. Какая именно компания возводила объект, в СКР не уточнили.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Однако известно, что следствие установило, что госконтракт на проведение противопаводковых мероприятий был заключен в декабре 2020 года между коммерческой компанией-подрядчиком с одной стороны и государственным бюджетным учреждением «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» — с другой. По истечении времени оказалось, что представитель подрядчика вместе с группой лиц, действуя по предварительному сговору, свои обязательства не выполнил в полном объеме, а денежные средства в размере 10 млн рублей похитил.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-директор федеральной госкомпании «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» и его заместителя, которых обвинили в нарушениях при проведении аукциона на заключение госконтракта на сумму 17 млн рублей по выполнению противопаводковых мероприятий на объекте Кумо-Маныческий канал.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье руководство госкомпании уличили в афере на 17 млн рублей